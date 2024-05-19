На протяжении многих веков мореплаватели делились между собой удивительными историями о колоссальных волнах, которые могли достигать высоты нескольких десятков метров.
5 самых больших волн в истории, которые задокументированы в архивах
Комментарии
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ГИ
Геннадий Исаков
Насчет скорости волны в 1000 км/час, а это около 300 метров в секунду, то это вряд ли. Инерция огромной массы воды не позволит передавать импульс от одной массы к другой с такой скоростью.
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14 час.
АНАТОЛИЙ ДЕНИСОВ
В 1300 году фрагмент кометы забросил креветки в горы Чукотки на высоту более 1 км.Волна достигла Арала. Люди и звери спасались на склонах Урала. Легенды отмечают воду и огонь .
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12 час.
ФС
Фарид Сабиров
Вот эту статью должны по каждой букве процитировать и обсудить англосукассы и амеры . Вот что их ждет если они будут продолжать наезжать на РОССИЮ . Один посейдон одна команда , волна 100 метров высотой и скорость 1000 км/час . И вот она была и нету , а фулюганов нет и фулюганов нет .
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7 час.
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