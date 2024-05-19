5 самых больших волн в истории, которые задокументированы в архивах

ГИ Геннадий Исаков Насчет скорости волны в 1000 км/час, а это около 300 метров в секунду, то это вряд ли. Инерция огромной массы воды не позволит передавать импульс от одной массы к другой с такой скоростью.

АНАТОЛИЙ ДЕНИСОВ В 1300 году фрагмент кометы забросил креветки в горы Чукотки на высоту более 1 км.Волна достигла Арала. Люди и звери спасались на склонах Урала. Легенды отмечают воду и огонь .