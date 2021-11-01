В Тамбовской области инспекторы ДПС вернули потерянные иногородним водителем документы и денежные средства

Наряд дорожно-патрульной службы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ранним утром нес службу на 544 километре автодороги Р 22 «Каспий».
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