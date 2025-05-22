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В ГД хотят снизить НДФЛ для работников до 35 лет с невысокими доходами

В ГД хотят снизить НДФЛ для работников до 35 лет с невысокими доходами

Представители партии «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе выступили с предложением уменьшить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 8% для граждан в возрасте до 35 лет с низким уровнем дохода.

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