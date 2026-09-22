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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о словах Разина: «Топовых игроков надо встраивать в систему команды, чтобы они пользу приносили, а не воспитанием заниматься, чтобы заставить их преклоняться»

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на резкие высказывания Андрея Разина . Ранее главный тренер «Металурга» после победы над «Барысом» (3:0) ответил на вопрос о выступлении Владимира Ткачева : «#####, какой на хрен Ткачев? Мне что, в жопу ему дуть, чтобы он играл? Что тренер сказал, #####, то он и должен выполнять.

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