Если премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон передадут «миротворческий контингент» Киеву, то они сорвут мирное урегулирование, а украинскую территорию пометят, «как собаки».
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