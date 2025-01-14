Лондон и Багдад подписывают стратегическое соглашение через 20 лет после вторжения Британии в Ирак Начинается новая эра в британо-иракских отношениях.
Комментарии
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Россиянин
Англичане опять обманут.
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18 час.
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Лондон и Багдад подписывают стратегическое соглашение через 20 лет после вторжения Британии в Ирак Начинается новая эра в британо-иракских отношениях.
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