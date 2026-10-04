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Как выбрать смартфон, который действительно понравится жене

Как выбрать смартфон, который действительно понравится жене

Покупка телефона для близкого человека — это всегда немного волнительный процесс. Хочется не просто вручить полезную вещь, а угадать с ожиданиями, подарить эмоцию и при этом не прогадать с технической начинкой.

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