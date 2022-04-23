Терапия, которая восстанавливает слух без имплантов

Слух является частью наших пяти чувств и поэтому его функция чрезвычайно важна. Его нарушение, помимо влияния на восприятие звуков и шумов, может также включать равновесие, заставляя тело искать другое отношение и привыкать к новому состоянию.
Слух является частью наших пяти чувств и поэтому его функция чрезвычайно важна. Его нарушение, помимо влияния на восприятие звуков и шумов, может также включать равновесие, заставляя тело искать другое отношение и привыкать к новому состоянию.
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