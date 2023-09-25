"Ъ": новый стандарт пивоварения может привести к исчезновению дешевых брендов

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ММ

Пиво делает мужчину женоподобным, а женщину мужеподобной, ибо содержит фитоэстрогены. Впервые это исследовали на болезни немецких водителей - дальнобойщиков, которые предпочитали конкретный сорт пива с очень большим содержанием этих гормонов. Поэтому, если предпочитаете пиво вместо женщины, то вперед! И брюхо с пивным сердцем в придачу. Кстати, на Руси пивной алкоголик назывался ПИТУХ.