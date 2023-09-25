В России инициировали разработку проекта нового межгосударственного стандарта на пиво. Документ ужесточает требования к содержанию солода и ограничивает использование сахаросодержащих продуктов.
"Ъ": новый стандарт пивоварения может привести к исчезновению дешевых брендов
Комментарии
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М
ММ
Пиво делает мужчину женоподобным, а женщину мужеподобной, ибо содержит фитоэстрогены. Впервые это исследовали на болезни немецких водителей - дальнобойщиков, которые предпочитали конкретный сорт пива с очень большим содержанием этих гормонов. Поэтому, если предпочитаете пиво вместо женщины, то вперед! И брюхо с пивным сердцем в придачу. Кстати, на Руси пивной алкоголик назывался ПИТУХ.
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