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"Ъ": новый стандарт пивоварения может привести к исчезновению дешевых брендов

"Ъ": новый стандарт пивоварения может привести к исчезновению дешевых брендов

В России инициировали разработку проекта нового межгосударственного стандарта на пиво. Документ ужесточает требования к содержанию солода и ограничивает использование сахаросодержащих продуктов.

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Комментарии
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М
ММ
Пиво делает мужчину женоподобным, а женщину мужеподобной, ибо содержит фитоэстрогены. Впервые это исследовали на болезни немецких водителей - дальнобойщиков, которые предпочитали конкретный сорт пива с очень большим содержанием этих гормонов. Поэтому, если предпочитаете пиво вместо женщины, то вперед! И брюхо с пивным сердцем в придачу. Кстати, на Руси пивной алкоголик назывался ПИТУХ.
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