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  • tatyanadavydkina
    Верить Эрдогану было нельзя. Рано или поздно он бы все равно их отдал. Подлючий дядька. Теперь эти отморозки из кожи ...Зеленский из Турц...
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    лживая либерастная статейка. ...а тупорылые уже под неё заскакалиЧисло пенсионеров...

Антироссийские посиделки в Стамбуле

Антироссийские посиделки в Стамбуле

Неугомонный президент Украины Зеленский добрался наконец-то до курортной Турции. Не напрямую, конечно, с задержкой рейса прилетел из Словакии.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Что то чирикали эти презики Э и З о зерновой сделке , Типа всё тип - топ,а Россия по боку . Ну , ну посмотрим !
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11 час.
ВС
Валерий Сорокин
типа прошли у этого презика выборы, и можно поевыеб..... Презерватив.
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9 час.
Александр рогов
Привет Пидурашка. Ты в лес нэ ходы бревно башка попадёт совсэм мёртвый будешь, ты сразу в разветку иди.
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7 час.

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