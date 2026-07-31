Цифра в 147 тысяч выданных мигрантам за первое полугодие разрешений на работу в России могла бы вызвать нервный тик у сторонников «закрытых границ», если бы не одно важное «но».
Миграционный перелом: как Россия заменяет хаос адресным наймом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Н
Это хорошо, что поняли, что в России проводилась и проводится неразумная миграционная политика. Движение вперёд есть. Но прежде нужно вычистить всех мигрантов из нашей страны, которые обосновались у нас после распада СССР. Абсолютно всех вместе с их семьями. И тех, которые уже купили гражданство РФ с момента распада нашей страны. А для новых мигрантов не должно быть никаких льгот, соц. поддержки и не должно быть никаких семей с ними. Приехали, поработали и уехали. Тогда и проблем в стране станет меньше. Все в нашей стране это понимают и понимали с самого начала. Единственные кто это не понимал, так это те, кто проводит эту политику. И здесь только два варианта: либо они делают это умышленно (тогда их нужно лишать должности и сажать), либо по глупости, тогда их нужно просто лишать должности (а заодно и увольнять тех, кто их поставил на эти должности).
Ответить
1 м.
Ирина Трифонова
А что с теми миллионами оккупантов которые уже давно здесь и никуда не собираются уезжать? Может нам кто-нибудь из энтузиастов дружьы народов из ед.россии объяснят?
Ответить
1 м.
ЮС
Юдкевич Сергей
А что нам (вам) делать с уже ввезеных безруких (бездельников) ублюдков? Наверное нужно заставить Затулина и Хуснуллина выпроводить уже ввезеных за свой счет.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии