Миграционный перелом: как Россия заменяет хаос адресным наймом

Александр Н

Это хорошо, что поняли, что в России проводилась и проводится неразумная миграционная политика. Движение вперёд есть. Но прежде нужно вычистить всех мигрантов из нашей страны, которые обосновались у нас после распада СССР. Абсолютно всех вместе с их семьями. И тех, которые уже купили гражданство РФ с момента распада нашей страны. А для новых мигрантов не должно быть никаких льгот, соц. поддержки и не должно быть никаких семей с ними. Приехали, поработали и уехали. Тогда и проблем в стране станет меньше. Все в нашей стране это понимают и понимали с самого начала. Единственные кто это не понимал, так это те, кто проводит эту политику. И здесь только два варианта: либо они делают это умышленно (тогда их нужно лишать должности и сажать), либо по глупости, тогда их нужно просто лишать должности (а заодно и увольнять тех, кто их поставил на эти должности).