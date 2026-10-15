Александр Гетманский из Тулы выиграл соревнования, второе место занял его земляк Арсений Цынов. Этап Кубка мира по шашкам-64 впервые прошёл во Вьетнаме.
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