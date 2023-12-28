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МАХИНАТОРЫ КОРОЛЕВСКИХ МАСШТАБОВ: БЛИНОВСКАЯ, ШАБУТДИНОВ, ИВЛЕЕВА - КТО ЕЩЁ В СПИСКЕ?

МАХИНАТОРЫ КОРОЛЕВСКИХ МАСШТАБОВ: БЛИНОВСКАЯ, ШАБУТДИНОВ, ИВЛЕЕВА - КТО ЕЩЁ В СПИСКЕ?

2023 год можно назвать настоящим годом экономических скандалов. И прежде всего речь о блогерах, которые решили не платить налоги с огромных сумм, заработанных с помощью инфобизнеса.

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Комментарии
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Виктор Асманкин
Да ребятки -это полный …издец
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15 час.

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