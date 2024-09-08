Как откроются рынки в России 9 сентября?

Индекс Мосбиржи закрыл сессию чуть выше 2620 пунктов. Нефть Brent упала к 71 доллару за баррель. Что ждет фондовый рынок на ближайшей неделе — волатильность или стабильный рост? И какие прогнозы можно дать по рублю? На прошлой неделе в среду, 4 сентября, рынок заметно упал, к пятнице отыграл назад, и неделя завершилась ростом.