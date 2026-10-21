Похитили как то инопланетяне русского,американца и немца. Посадили в комнату без дверей,окон и остальных неровностей, дали по два титановых шарика и сказали кто больше их удивит того и отпустим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Спит как младенец...
- Собака рычала на ...
- Собака рычала на ...
Идиоты не мамонты - не вымрут