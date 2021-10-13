Закон и Порядок

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А вот и пришли за ректором «Шанинки». Грефу с Чубайсом и Кудриным стоит напрячься

А вот и пришли за ректором «Шанинки». Грефу с Чубайсом и Кудриным стоит напрячься

А вот и пришли за ректором «Шанинки». Грефу с Чубайсом и Кудриным стоит напрячься 12.

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Владимир Лисуков
Да бросьте вы надеяться: Чубайс с Грефом воруют правильно. Скорее их наградят орденами и другими почётными регалиями, чем такое "добро" посадят. Ведь тогда в России не будет ярых сторонников для борьбы за истребление русского народа.
КАБАН Щетинский
Чубзик это представитель России на довосском форуме. Кто как ни он? Греф тожить лицо неприкосновенное. Типун не даст.
Gleb
Да ни хрена не будет ни Грефу, ни Чубайсу. Если бы Чубайс сдох, наверное, не нашлось бы ни одного человека в России, который бы устроил поминки радости. Но эта мразь живёт и процветает.
КАБАН Щетинский
Что вы, что вы! Типун с Ведмедем будут возлагать цветочки у Чуб-центра. 🪦❗
Gleb
Ага))) А потом втихаря насрут на его могилу)))
Александр Дементьев
Меня занимает процесс "подъёма России с колен" С ПОМОЩЬЮ ПУТИНА. Как то странно получается. При ЕБН-утом он помогал России "опускаться на колени", а потом вдруг передумал... А без него Россия бы точно не поднялась? Богатейшая страна мира с высокоразвитым населением?... Не верю. Да и что это за "подъём такой? Превратили страну в большой базар по распродаже всем и всего ? .."Торговали - веселились. Подсчитали - прослезились"
Ritchie Blackmore
"процесс "подъёма России с колен" С ПОМОЩЬЮ ПУТИНА - Рассчитано на тех, кто не понимает. Для них и говорится вся эта чехарда.
Алекс М
Эти гондоны не потопляемы! Наворованными деньгами откупятся и опять будут в президиуме.
Василий Целовальников
5 колонна в России "так сильна", потому, что её не "видит" В.Путин, который ОЧЕНЬ уважает Кудрина! А жаль!!!
Кирилл Войнов Войнов Кирилл Николаеви
Многие считают Грефа, Кудрина, Познера, Набиулину и Чубайса виновными в крупных просчётах для развития России.
Василий Целовальников
А Вы, Кирилл, как считаете?
Александр Рожков
Я безмолвствую. Вот.
nyha
ну это ..пиздеццц.. будет...только ежели срастётся...
Александр Sh
будем надеяться, что на этом всё не увянет, ещё много предателей гуляет на воле
Валерий Харин
От такой информации стало как то жарко. В государстве орудует пятая колона, которая окружила президента заботой и вниманием, и находится на всех ключевых постах в государстве, а меры к ним принимаются очень робкие. Вопрос: Как защитить государство и сохранить государственность????

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