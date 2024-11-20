Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать лошадь вместо машины многодетным семьям.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать лошадь вместо машины многодетным семьям.
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