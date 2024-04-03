Из-за кори Шуваловский корпус МГУ в Москве переведен на удаленку

Дистанционный режим продлится до 12 апреля.Из-за случаев кори на нескольких факультетах Шуваловский корпус МГУ в Москве у станции метро «Университет» переведен на дистанционный режим работы, удаленка продлится до 12 апреля.
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