Новости с фронта на утро 20 сентября: «немцы» в Курской области, ВСУ бросили редкую технику в Глушковку

В Курской области ведутся ожесточённые столкновения на Глушковском направлении. Противник атаковал с использованием колонны, включающей два танка «Леопард» и семь боевых машин, в районе населённого пункта Весёлое.
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