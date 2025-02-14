Студенты второго курса СПб ГУТ им. Бонч-Бруевича загремели в отдел полиции из-за хулиганской выходки в коридоре вуза.
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Студенты второго курса СПб ГУТ им. Бонч-Бруевича загремели в отдел полиции из-за хулиганской выходки в коридоре вуза.