Горячие финские парни готовятся отражать нападение русских в тылу русской армии В который уже раз убеждаюсь в том, что память человеческая мало отличается от рыбьей.
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Горячие финские парни готовятся отражать нападение русских в тылу русской армии В который уже раз убеждаюсь в том, что память человеческая мало отличается от рыбьей.
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