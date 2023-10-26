Возраст получения маткапитала предложили ограничить в России

По мнению экспертов, ограничение возраста матери для получения маткапитала станет ошибкой Выдачу маткапитала на первенца предложили ограничить возрастом матери до 25-30 лет, или перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка, пишут "Известия".