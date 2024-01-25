Международная федерация парусного спорта допустила россиян к отбору на Олимпиаду в Париже

Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в качестве нейтральных спортсменов. Международная федерация парусного спорта (World Sailing) допустила Россию и Белоруссию к отбору на Олимпиаду в Париже.
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