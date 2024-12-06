Смена кадровой парадигмы

Крайне интересный кадровый кейс мы увидели в решении Президента по Курску. Возможно, это первый подобный ход главы государства (если я не прав, прошу прощения ), когда руководителем региона предложено стать не «крепкому хозяйственнику», а профессиональному политическому коммуникатору.
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