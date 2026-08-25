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Русская Семёрка

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Павел Жигарев: что сделал Сталин с командующим ВВС, который ему солгал

В истории военной авиации мало найдётся фигур столь же противоречивых, как Павел Фёдорович Жигарев. Выходец из тверской крестьянской глубинки, он прошёл долгий путь от красноармейца до главного маршала авиации .

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