Павел Жигарев: что сделал Сталин с командующим ВВС, который ему солгал

В истории военной авиации мало найдётся фигур столь же противоречивых, как Павел Фёдорович Жигарев. Выходец из тверской крестьянской глубинки, он прошёл долгий путь от красноармейца до главного маршала авиации .
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