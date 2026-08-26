АвтоВАЗ запустит серийное производство Lada Azimut в сентябре 2026 года

"АвтоВАЗ" подтвердил, что начнет серийный выпуск нового кроссовера Lada Azimut в сентябре 2026 года. Пресс-служба опровергла слухи о переносе начала производства на 2027 год и подтвердила текущие планы компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии