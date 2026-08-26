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Царьград

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АвтоВАЗ запустит серийное производство Lada Azimut в сентябре 2026 года

АвтоВАЗ запустит серийное производство Lada Azimut в сентябре 2026 года

"АвтоВАЗ" подтвердил, что начнет серийный выпуск нового кроссовера Lada Azimut в сентябре 2026 года. Пресс-служба опровергла слухи о переносе начала производства на 2027 год и подтвердила текущие планы компании.

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