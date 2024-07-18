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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эргин Атаман бросил вызов «Селтикс»: «Если хотите титул чемпиона мира, придите и обыграйте нас»

«Став чемпионами НБА, «Селтикс» написали в твиттере: «Чемпион мира «Бостон». Евролига в ответ написала «Сначала обыграйте эту команду» с нашей фотографией.

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