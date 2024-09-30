freepik.com В одной из гимназий в Мытищах малолетний бандит диктует свои правила. По словам учителей и родителей, 13-летний Магомед держит в страхе всех сверстников в гимназии: унижает их, провоцирует драки, выманивает деньги.
Магомед держит в страхе целую гимназию: Русские активисты вызвались помочь
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Пор чуханить этих наглых ишаков магомедов и выкидывать на хрен из России ишак напугал что спортом занимается специально но забыл что лучше карате удар дубиной по еблу. Русские мужики хватит терпеть беспредел черножопой мрази пора пидить и убивать как в 90е.
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3 час.
николай николай
Глава государства по ходу добро дал безпредельничать в стране диаспорам ..?
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2 час.
Вадим Кузнецов
Избиения, угрозы, вымогательство денег? Так что же, в школе злодействует готовый уголовник, и всем это безразлично? А почему? Ситуация может быть решена двумя путями. Или этого юного отморозка берут на карандаш, фиксируют его деяния, ставят на учет в ПНД, и усмиряют его силой и авторитетом закона. Кстати же, применяют предписанные законом санкции к родителям. Или же, если закон бессилен и не авторитетен, можно выбрать другой путь. Но этот вариант законом не одобряется. А то, что он Магомет, не значит ничего. Этот малолетний дикарь не обязательно мигрант, в России тоже много где могут дать мальчику имя Магомет.
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25 мин.
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