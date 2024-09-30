Магомед держит в страхе целую гимназию: Русские активисты вызвались помочь

Вадим Кузнецов

Избиения, угрозы, вымогательство денег? Так что же, в школе злодействует готовый уголовник, и всем это безразлично? А почему? Ситуация может быть решена двумя путями. Или этого юного отморозка берут на карандаш, фиксируют его деяния, ставят на учет в ПНД, и усмиряют его силой и авторитетом закона. Кстати же, применяют предписанные законом санкции к родителям. Или же, если закон бессилен и не авторитетен, можно выбрать другой путь. Но этот вариант законом не одобряется. А то, что он Магомет, не значит ничего. Этот малолетний дикарь не обязательно мигрант, в России тоже много где могут дать мальчику имя Магомет.