Самые смешные картинки лета 2026 года и лживая мазь

Наша традиционная итоговая подборка точек, линий и пятен, объединенных в смешные визуальные образы. фото: соцсетиВстречайте — наша долгожданная галерея самых смешных картинок за весну 2026 года!По традиции она заключает в себе насколько возможно свежие и самые ударные среди угарных картинок, что мы повидали в отчетном периоде.