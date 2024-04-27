Больше 12. Эксперты рассказали, какие прививки нужны всем

С 24 по 30 апреля ежегодно проводится Всемирная неделя иммунизации. Ее цель — привлечь внимание к вакцинации как одному из главных достижений мирового здравоохранения и ключевой меры защиты от инфекционных заболеваний, сохранения и укрепления здоровья.