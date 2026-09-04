Ущерб от наводнения в Непале составил до 2,56 млрд долларов

Ущерб от наводнения в Непале составляет по меньшей мере 2,56 миллиарда долларов, передает агентство Reuters, ссылаясь на главу национального управления по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий Дхарму Радж Упрети.
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