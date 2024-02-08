Лесхоз Московской области внедрил ИИ в систему мониторинга лесных пожаров

Первый заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов в беседе с «360» рассказал о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в региональную систему мониторинга лесных пожаров.
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