Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!Поздравляю вас с профессиональным праздником – Всемирным днем почты!Сегодня в почтовой отрасли нашего округа трудятся замечательные люди, душой и сердцем преданные своей профессии, ответственные за конечный результат.