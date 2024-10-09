Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!Поздравляю вас с профессиональным праздником – Всемирным днем почты!Сегодня в почтовой отрасли нашего округа трудятся замечательные люди, душой и сердцем преданные своей профессии, ответственные за конечный результат.
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