В Бобруйске спасатели проведут учения на ТЭЦ-2.

9 ноября спасатели проведут тактико-специальные учения на ТЭЦ-2 в Бобруйске, сообщает МЧС.Иллюстративное фото: МЧСПриоритетными задачами для спасателей во время учений станут проверка действий персонала при обнаружении возгорания, прибытие подразделений МЧС, ликвидация чрезвычайной ситуации и спасение условных пострадавших.