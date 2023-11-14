Эксперт объяснил выбывание кандидатов-республиканцев из предвыборной гонки

Постепенное выбывание кандидатов из предвыборной гонки — естественный процесс, который происходит во время избирательной кампании в США, уверен ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Михайлов.
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