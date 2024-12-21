500 взрывоопасных предметов уничтожили сотрудники МЧС Севастополя за неделю

Сотрудники МЧС Севастополя уничтожили полтысячи взрывоопасных предметов за неделю.Неоднократно пиротехники чрезвычайного ведомства реагировали на заявки граждан об обнаружении боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)