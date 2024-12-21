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Вести Севастополь

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500 взрывоопасных предметов уничтожили сотрудники МЧС Севастополя за неделю

Сотрудники МЧС Севастополя уничтожили полтысячи взрывоопасных предметов за неделю.Неоднократно пиротехники чрезвычайного ведомства реагировали на заявки граждан об обнаружении боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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