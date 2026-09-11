А может, хохлы озвучивают в телемарафонах свои планы?

Минутка нервов и суеверий. Вот смотрите, граждане, какой странный случай.6 (прописью - шестого) сентября в 15:14 получаю я из отхожего миста Кукуев вот такое очень удивившее меня сообщение (орфография и пунктуация сохранены): "Привет а как сочи пишут что разрушили полностью".