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Где смотреть бой Махачев — Волкановски на UFC 284: как и где посмотреть прямую трансляцию 12 февраля

Где смотреть бой Махачев — Волкановски на UFC 284: как и где посмотреть прямую трансляцию 12 февраля

Ночью 12 февраля 2023 года на арене «RAC Arena» в Перте, Австралия пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 284.

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