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FiNE NEWS

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Румыния на перепутье: президент Дан делает ставку на энергичного евродепутата Мурешана

Румыния сейчас как никогда напоминает кипящий котел политических страстей! Президент Никушор Дан только что сделал ход, который заставил всех в парламенте и за его пределами навострить уши.

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