Аналитик Данилин допустил начало девальвации валют из-за пошлин США

Введение американскими властями пошлин на импорт может спровоцировать начало девальвации национальных валют стран, зависящих от экспорта в США, заявил РИА «Новости» глава аналитического отдела УК «Первая» Дмитрий Данилин.
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