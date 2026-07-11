Львова-Белова: родителям виднее, сколько и какого цифрового времени нужно детям

МОСКВА, 11 июля, ФедералПресс. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова прокомментировала предложения, которые звучат периодически, о введении временных ограничений на нахождение несовершеннолетних в соцсетях и на цифровых платформах.
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