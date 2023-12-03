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Стефано Пиоли: «Нам нужно выступать стабильнее. Хотим бороться за чемпионство до конца»

Стефано Пиоли: «Нам нужно выступать стабильнее. Хотим бороться за чемпионство до конца»

Главный тренер «россонери» высказался после матча Серии А с «Фрозиноне» (3:1). «Нашей целью было вернуться на победный путь, и мы провели два домашних матча подряд – с «Фиорентиной» и «Фрозиноне».

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