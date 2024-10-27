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Свердловский экс-депутат, осуждённый за убийства, прислал привет из зоны СВО

Свердловский экс-депутат, осуждённый за убийства, прислал привет из зоны СВО

Геннадий Виноградов был осуждён на 15 лет колонии строгого режимаВидео из зоны проведения специальной военной операции прислал на днях Геннадий Виноградов, бывший депутат из Артёмовского.

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