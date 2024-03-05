Китай будет развертывать мероприятия в рамках программы "Год стимулирования потребления" - доклад

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай будет развертывать мероприятия в рамках программы "Год стимулирования потребления" с целью оптимизировать потребительскую среду, говорится в докладе о работе правительства, представленном во вторник на рассмотрение 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.