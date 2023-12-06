В субботу будет перекрыта улица Павленко в Симферополе

В субботу, 9 декабря, симферопольскую улицу Павленко временно перекроют с 6:00 до 11:00. Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, движение транспорта ограничат на участке от Т-образного перекрёстка с улицы Александра Невского до парка им Гагарина.
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