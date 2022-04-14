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Своего не отдали: большая часть элиты выросла из советского прошлого

Своего не отдали: большая часть элиты выросла из советского прошлого

Все последние годы аналитики ищут ответ на вопросы: почему в России происходит ре-автократизация политической системы? Почему демократические силы в нашей стране так быстро потерпели поражение? Политологи Мария Снеговая и Кирилл Петров в сетевом издании Post-Soviet Affairs попытались дать на них ответ: Ротация нынешних элит идет только за счет силовиков «В России после распада СССР фактически (и до сих пор) не произошло смены элит! Мы проанализировали бэкграунд топ-100 сегодняшних элит и обнаружили, что доля элит с советским номенклатурным происхождением СЕГОДНЯ (30 лет спустя после распада СССР) составляет примерно 60% современной элиты.

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