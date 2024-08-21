Параметры объекта Местоположение: Ленинградская область, Приозерский район, сельское поселение Мельниковское Площадь: 15 соток, общий участок, сад и огород ок Стиль: Скандинавская Карелия Основная идея проекта: организовать сад и огород с учетом особенностей местности и наличия валунов на участке.
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