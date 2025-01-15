Новый тип клеточной иммунотерапии: перспективы для лечения В-клеточных лимфом

Инновации в производстве могут сделать будущую клеточную иммунотерапию доступнее для пациентов. Клинические испытания первой фазы показали безопасность нового подхода для пациентов с несколькими типами В-клеточной лимфомы.
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