Трамп: «Больные люди» считают меня другом России Татьяна СергееваКандидат в президенты США Дональд Трамп в недавнем интервью с Такером Карлсоном резко ответил на обвинения в своих связях с Россией, назвав тех, кто считает его «другом Кремля», «больными людьми».