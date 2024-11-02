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Трамп: «Больные люди» считают меня другом России

Трамп: «Больные люди» считают меня другом России

Трамп: «Больные люди» считают меня другом России Татьяна СергееваКандидат в президенты США Дональд Трамп в недавнем интервью с Такером Карлсоном резко ответил на обвинения в своих связях с Россией, назвав тех, кто считает его «другом Кремля», «больными людьми».

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