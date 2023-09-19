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Американский долг превысил 33 трлн долларов, каждый американец должен почти 100 тысяч долларов кредиторам

Американский долг превысил 33 трлн долларов, каждый американец должен почти 100 тысяч долларов кредиторам

Американский государственный долг, который при президентстве Джозефа Байдена был пущен в «свободное плавание» без ограничений, преодолел новую планку.

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